Сергей Безруков прокатился на велосипеде по улицам Москвы

Актёр с семьей умеет проводить выходные весело.

Актёр, Instagram-аккаунт которого всё чаще повествует о семейной идиллии. снова рассказал подписчикам о том, как он умеет радоваться жизни. Со свойственной ему эмоциональностью Сергей Витальевич передал свой восторг по поводу "покатушек" по осенней столице.

«Солнечные прогулки..Уже стало прохладнее...но если есть солнце) Это оооочень хорррошо!) Правда? Всем хоррошего выходного! Дорогие мои, Хоррошие!», - написал в своем аккаунте в Instagram актер.

В это воскресенье он вместе с женой и сыном решил оседлать двухколесных коней и отправиться в небольшое путешествие по улочкам столицы. Семья Безруковых была одета по-спортивному. Проводить время на свежем воздухе, судя по снимкам, вошло у них в традицию.