Брухунова заимствует одежду у Петросяна для создания модных образов?

Один из образов Татьяны Брухуновой навел подписчиков на забавную мысль.

Молодая супруга известного юмориста отличается индивидуальным стилем в одежде. Женщина часто предстаёт перед подписчиками в интересных нарядах.

Интернет-пользователи признают, что Татьяна умело комбинирует предметы одежды, создавая интересные образы в стиле "кэжуал".

Один из нарядов Татьяны заставил сетевых острословов пошутить. В Сети предположили, что объёмную вязаную жилетку и клетчатую рубаху жена юмориста позаимствовала в гардеробе Евгения Вагановича.

Другие интернет-пользователи высказали мысль о том, что Татьяна просто пытается соответствовать стилю любимого супруга.

Свою любовь к модной одежде Брухунова прививает и своему сыночку Вагану. Стильная женщина нарядила мальчика в свитер в скандинавском стиле и вязаную шапочку с ушками.