Владимир Пресняков состоял в отношениях с Кристиной Орбакайте около десяти лет. Разрыв отношений вогнал певца в длительную депрессию, которая завершилась клинической смертью.
Однако сам артист вспоминает то время с хорошими эмоциями.
"Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня ушли все страхи. Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых. Да, было много боли, но она оказалась не напрасной! Я очень благодарен Кристине за все, что было, за сына…", — пояснил Пресняков.
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.