Владимир Пресняков пережил клиническую смерть

Владимир Пресняков состоял в отношениях с Кристиной Орбакайте около десяти лет. Разрыв отношений вогнал певца в длительную депрессию, которая завершилась клинической смертью.

Однако сам артист вспоминает то время с хорошими эмоциями.