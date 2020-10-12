Никас Сафронов не дал в обиду вдову Николая Караченцева

Никас Сафронов упрекнул тех, кто позволяет себе осуждать самоотверженную женщину.

Блогер Лена Миро посчитала пенсию актрисы Людмилы Поргиной и заявила, что вдову народного артиста России нужно лишить материальных надбавок.

Любителей считать чужие деньги возмутил размер пенсии актрисы. Надбавку в 30 тысяч рублей за звание Заслуженной артистки РФ посчитали непозволительно большой для актрисы, которая не сыграла ни одной заметной роли в кино.

Никас Сафронов укорил тех, кто позволяет себе подобные высказывания. По мнению художника, Людмила Поргина вполне заслужила достойную пенсию, так как пожертвовала собственной карьерой ради того, чтобы быть рядом с супругом.

Кроме того, Сафронов уверен, что Поргина прекрасная актриса, так как она снялась в десятке фильмов, много играла в театре и радовала зрителей.

Она из театра ушла только для того, чтобы быть рядом с мужем, который так до конца и не восстановился после страшной аварии, — напомнил художник.

Сафронов призвал строгих критиков поставить себя на место Людмилы Поргиной.

Пусть каждый, кто ее сейчас осуждает, попробует хотя бы пару лет провести рядом с тяжело больным человеком. Я не думаю, что после этого кто-то хоть одно негативное слово скажет в адрес Люды", — выступил в защиту Поргиной Никас Сафронов

Ранее "Правда.Ру" писала, что вдова Караченцева, пожаловалась на нехватку денег.