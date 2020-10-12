Леонид Барац стал отцом "младенца-богатыря"

49-летний актер, известный по фильму "О чём говорят мужчины", стал отцом в третий раз.

У него уже были две взрослые дочери от первого брака, а вчера родился долгожданный наследник. Ребёнка назвали Марком.

Леонид Барац похвастался богатырским размерами сына. Малыш родился весом 4 кг 40 г.

"Понятно, что мама и Марк были основными действующими лицами. Аня держалась молодцом! И Марк старался и справился. Но были люди, которые сделали всё, чтобы этот процесс был лёгким, насколько это возможно, и спокойным", — поделился Барац-старший.

Это уже вторые роды для Анны Моисеевой. Она воспитывает ребёнка от первого брака, сына Олега. Анна обратила внимание на то, что её сыновья рождаются в "красивые даты".