49-летний актер, известный по фильму "О чём говорят мужчины", стал отцом в третий раз.
У него уже были две взрослые дочери от первого брака, а вчера родился долгожданный наследник. Ребёнка назвали Марком.
Леонид Барац похвастался богатырским размерами сына. Малыш родился весом 4 кг 40 г.
"Понятно, что мама и Марк были основными действующими лицами. Аня держалась молодцом! И Марк старался и справился. Но были люди, которые сделали всё, чтобы этот процесс был лёгким, насколько это возможно, и спокойным", — поделился Барац-старший.
Это уже вторые роды для Анны Моисеевой. Она воспитывает ребёнка от первого брака, сына Олега. Анна обратила внимание на то, что её сыновья рождаются в "красивые даты".
"За этим единственным моим кадром в этот момент происходил почти апокалипсис. У меня получается рожать чудесных парней в удивительные даты. Олег 3/03/03. Марк 10/10/2020", — отметила модель.
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.