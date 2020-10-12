Настасья Самбурская поставила на место "поклонников-нищебродов"

Звезда сериала "Универ" назвала профессии мужчин, которые не подходят ей по причине финансовой несостоятельности их обладателей.

В "чёрный список" актрисы попали пожарные и госслужащие, так как Настасья осведомлена, что их средний заработок не превышает 35 тыс. рублей.

Поводом к таким заявлениям стали необоснованные "подкаты" мужчин, социальный статус которых не впечатляет Настасью.

Девушка ясно дала понять, что заинтересовать её могут только состоятельные мужчины, способные обеспечить своей возлюбленной безбедное существование.

За такие высказывания на Настасью тут же обрушились с критикой негодующие мужчины. Девушку обвинили в меркантильных настроениях. В ответ Самбурская рассказала о своих расходах и назвала свои требования "чистой математикой":

"У меня коммуналка 25 тысяч, парковка 20 и съёмная квартира на время ремонта. Мы как жить-то будем? Или хочешь, чтобы я тебя обеспечивала? Давайте не будем наивными. Мужчина с зарплатой в полтинник в месяц возьмёт в жёны девушку, зарабатывающую полтинник в день. Они будут любить друг друга и будут несказанно счастливы. Он будет радостно тратить её деньги, а она также радостно рожать ему детей и коляски рекламировать", — выразила актриса свою точку зрения в Instagram-stories.

Мужчины, самолюбие которых было уязвлено, не скупились на оскорбления в адрес Самбурской. В ответ на нападки Настасья ещё раз доходчиво разъяснила свою позицию.