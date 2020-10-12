Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.
Певица выполнила все требования Роспотребнадзора, чтобы вернуться к привычному формату концертной деятельности. Зрителей, которых попросили не снимать маски, рассадили в шахматном порядке.
Милявская вышла на сцену в защитном целлофановом балахоне и в маске. Таким способом певица напомнила публике, в какой непростой период она решила провести концерт.
Артистка стала фотографировать сидящих в зале на телефон со сцены, объясняя, что это нужно для отчета Роспотребнадзору.
Скоро эксцентричная исполнительница скинула с себя "антикоронавирусное" облачение и на секунду повергла публику в шок.
Лолита предстала перед зрительным залом в ставшем её визитной карточкой провокационном комбинезоне. На этот раз обтягивающая одежда была телесного цвета, поэтому зрителям на мгновение показалось, что певица решила выйти к ним "в чём мать родила".
Скоро первый шок прошёл, и ценители таланта Лолиты смогли оценить своего кумира в новом весе. Милявская заметно похудела, поэтому её излюбленный комбинезон выглядел на исполнительнице достаточно приемлемо.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
, глазами замечательного фотомастера🙏😘 Русланчик @photovideo.msk, огромное Спасибо, правда, в первой части репортажа я толстовата местами))) 🤓✌️
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.