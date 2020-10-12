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Перенёсший инсульт Дибров заметно преобразился

Телеведущий Дмитрий Дибров предстал перед публикой в новом образе.

Перенёсший инсульт Дибров заметно преобразился

Микроинсульт, случившийся с Дмитрием в феврале этого года, послужил поводом для того, чтобы вплотную заняться собственным здоровьем.

Реабилитация журналиста хорошо повлияла и на его внешний вид. Исчезла асимметрия лица ведущего (была проведена операция по удалению нароста на щеке). К тому же Дмитрий похудел на 7 кг.

Изменился и стиль в одежде. Диброва всё чаще видят в одежде спортивного плана. Дополняет стильный образ модная стрижка и очки в дорогой оправе. Журналист перестал красить волосы и отдал себя во власть благородной седине.

30-летняя супруга ведущего Полина оценила преображение мужа. Интернет-пользователи увидели в посвежевшем облике 60-летнего Диброва опасность для молодой супруги.

В Сети не удержались от предположений, что Дмитрий готов завоевать сердце новой девушки. Его привычка жениться на женщинах, которые моложе своих предшественниц, дала повод поиронизировать над ведущим.

"Мужчина хоть куда! Ну всё, ищи себе 20-летнюю теперь", — пишут сетевые острословы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dmitry Dibrov (@dibrovdmitry)26 Сен 2020 в 5:11 PDT

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