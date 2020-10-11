Актриса Меган Маркл впервые рассказала о переживаниях, связанных с массовой травлей после свадьбы с принцем Гарри.

Британцы, члены королевской семьи и даже родственники актрисы не одобряли её союза.

"В 2019 году я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда я была в отпуске по уходу за малышом и практически не появлялась на публике, меня просто сносил шквал негатива, это практически невозможно пережить", — пояснила артистка.

"Я никогда бы не подумала, что стану человеком, который этим занимается, но медитации, правда, спасают", — добавила Маркл.