Врачи провели срочную операцию по удалению опухоли желудка Айзе Анохиной. Недавно блогер пошла в больницу из-за проблем с пищеварением.
Медики обнаружили у неё грыжу пищевого отверстия диафрагмы и посоветовали срочное хирургическое вмешательство. Операция проходила около двух часов.
Затем Анохину перевели в обычную палату, где она восстанавливается.
"У меня дикая жалость к себе. Очень больно, конечно же", — написала блогер после операции.
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