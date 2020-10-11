Айзе Анохиной провели операцию по удалению опухоли желудка

Врачи провели срочную операцию по удалению опухоли желудка Айзе Анохиной. Недавно блогер пошла в больницу из-за проблем с пищеварением.

Медики обнаружили у неё грыжу пищевого отверстия диафрагмы и посоветовали срочное хирургическое вмешательство. Операция проходила около двух часов.

Затем Анохину перевели в обычную палату, где она восстанавливается.