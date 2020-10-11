Меладзе бросил Гагарину из-за Брежневой

В начале отношений с Константином Меладзе Вера Брежнева поставила ему условие, чтобы он прекратил сотрудничество с Полиной Гагариной.

По словам бывшего охранника группы "ВИА Гра", Брежнева боялась, что Гагарина может стать музой для продюсера.