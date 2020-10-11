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Меладзе бросил Гагарину из-за Брежневой

В начале отношений с Константином Меладзе Вера Брежнева поставила ему условие, чтобы он прекратил сотрудничество с Полиной Гагариной.

По словам бывшего охранника группы "ВИА Гра", Брежнева боялась, что Гагарина может стать музой для продюсера.

"У меня тогда было такое впечатление, что появилась новая Хьюстон, потому что Гагарина была просто бомба. Она и сейчас бомба, но просто те песни, которые Костя для нее писал, возвысили ее до небес. И я знаю точно, что Вера поставила ему условие: или я, или она. И Костя по непонятным мне причинам вынужден был расстаться с Гагариной", — пояснил охранник.

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