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Регина Тодоренко рассказала о своём самом чувственном выступлении

Ведущая продолжает покорять ледовую арену.

Регина Тодоренко рассказала о своём самом чувственном выступлении

После очередного выпуска Регина сделала новое признание.

"На сегодня это мое самое чувственное выступление! Всё сошлось: звёзды, музыка, идея (спасибо нашему @averbukhofficial и Елене Станиславовне). И тебе, Роман Сергеевич, спасибо, что держишь так крепко. Фантастически приятно кататься под такое прочтение песни", — поделилась она.

Подписчики Тодоренко тоже оценили ее воздушный образ, профессиональное исполнение элементов на льду и, конечно же, то, насколько это подошло под слова песни "С любимыми не расставайтесь".

Эмоциональный накал выступления был так велик, что у Регины были глаза на мокром месте после того, как она откатала свою программу.

"Номер бесподобный. Самый сильный в сегодняшней программе. Это было невероятно, ярко, эмоционально. Я не сентиментальный человек, но заплакала вместе с Региной", — пишут любители ледового шоу.

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