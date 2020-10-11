Агата Муцениеце позвала на своё шоу, где она говорит о разводах, известную актрису Юлию Меньшову.

Артистка заметила, что Муцениеце всё ещё ждёт воссоединения с бывшим мужем и дала ей ценный совет.

"Мне кажется, вы держитесь за перспективу, что сойдетесь с Пашей снова. Это очень видно. Вы развелись, но для себя до сих пор оставляете некий плод, на который опираетесь. Вы эту перспективу прочерчиваете для себя. Наверное, она для вас психологически комфортна.

На самом деле вам нужно внутри от нее отказаться. Если она сложится, значит, она сложится. Вне зависимости от того, верите вы в нее или не верите. А если вы будете в нее верить, то вас может очень больно ранить то, что будет разрушать эту иллюзию", — сказала Меньшова.