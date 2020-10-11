Елена Ксенофонтова поделилась интересной историей из своей жизни. Однажды её на ужин пригласил старый знакомый, который недавно приехал в город.
Актриса зашла домой, чтобы переодеться и ничего не сказала мужу, который оказался дома хотя должен был быть на работе. Супруг артистки также ей соврал, что собирается поспать.
Когда Ксенофонтова была в ресторане, то увидела своего мужа с другой девушкой.
"Только заказали, вдруг открывается дверь. Игорь заходит с девушкой. Это ужас", - отметила актриса.
Адвокат дочери заслуженной артистки России рассказал о важной находке, которая может послужить весомым доказательством в деле о смерти Валентины Легкоступовой.