Instagram и YouTube-блогер рассказала о своих приключениях в поликлинике.
Попытки узнать, есть ли у Галич и её супруга коронавирус, обернулись для популярного блогера серьёзным испытанием. Отечественная ситстема здравоохранения безжалостна как к простым людям, так и к медийным личностям. Ида рассказала, что сделать КТ для неё оказалось настоящим квестом. На то, чтобы узнать, есть ли у неё коронавирус, по словам блогера, ушло пять часов.
Галич не стала обвинять медиков в непрофессионализме и предположила, что врачи просто не выдерживают нагрузку из-за большого количества больных.
"Кареты (скорой помощи) привозят людей, а местные врачи из-за завала отговаривают пациентов тут оставаться", — сообщила Ида.
Блогер посочувствовала медицинским работникам, заметив, что их деятельность проходит "в огне". Ида обвинила во всём систему.
"Теперь, мне кажется, люди могут умереть не только от вируса, а ещё и от нашей ужасной системы", — сделала вывод Галич.
Президент России Владимир Путин подшутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.