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Блогер Ида Галич оценила "прелести" системы здравоохранения

Instagram и YouTube-блогер рассказала о своих приключениях в поликлинике.

Блогер Ида Галич оценила "прелести" системы здравоохранения

Попытки узнать, есть ли у Галич и её супруга коронавирус, обернулись для популярного блогера серьёзным испытанием. Отечественная ситстема здравоохранения безжалостна как к простым людям, так и к медийным личностям. Ида рассказала, что сделать КТ для неё оказалось настоящим квестом. На то, чтобы узнать, есть ли у неё коронавирус, по словам блогера, ушло пять часов.

Галич не стала обвинять медиков в непрофессионализме и предположила, что врачи просто не выдерживают нагрузку из-за большого количества больных.

"Кареты (скорой помощи) привозят людей, а местные врачи из-за завала отговаривают пациентов тут оставаться", — сообщила Ида.

Блогер посочувствовала медицинским работникам, заметив, что их деятельность проходит "в огне". Ида обвинила во всём систему.

"Теперь, мне кажется, люди могут умереть не только от вируса, а ещё и от нашей ужасной системы", — сделала вывод Галич.

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