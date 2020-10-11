Регина Дубовицкая похудела из-за диеты Елены Степаненко

Поклонники Регины Дубовицкой не на шутку испугались за её здоровье, когда увидели последние фотографии телеведущей.

Буквально за несколько месяцев Дубовицкая сильно похудела. Многие подумали, что это связано с какой-то болезнью, однако телеведущая опровергла эти слухи и рассказала, что сидит на диете.

"Кофе и два куска жаренного хлеба утром, потом кефир обезжиренный, а вечером — фрукты. В результате, за две недели я сбрасываю пять килограмм", — пояснила Дубовицкая.

По её словам, этот способ похудения ей посоветовала коллега — Елена Степаненко.