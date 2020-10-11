Харламов предостерег от дебоша тех, кто подражает герою фильма "Гусар"

Гарика Харламова, который недавно снялся в фильме про перемещение во времени, рассмешила нелепая хроника московских событий.

В своём Instagram Гарик разместил скрин новостной ленты, где рассказывалось о том, как пьяный житель Москвы, вообразивший себя гусаром, утащил из музея уникальную саблю. Дебошир разбил витрину, повредил клинок, поэтому ответит за свои действия перед судом.

Харламова, которому недавно приходилось проделывать похожие вещи на съёмочной площадке, очень позабавил данный факт. Сыгравший гусара, переместившегося в наше время из 1812 года, Гарик тоже крушил всё вокруг шашкой.