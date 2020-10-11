Рамзан Кадыров снялся в вайне с сочинским Instagram-блогером

Роль Рамзана Ахматовича в ролике была немногословной.

Кадыров в гордом спокойствии восседал на диване, когда его гость Instagram-блогер Артем Калайджян воспользовался моментом и сделал важный видеозвонок.

Рядом с чеченским лидером у Калайджяна прибавилось уверенности в себе, и он стал звонить начальнику ГАИ с ультимативным требованием вернуть его права. Глава дорожной полиции сначала вспылил, но потом видеокамера обратилась в сторону Кадырова. После приветствия с Рамзаном Ахматовичем начальник ГАИ заметно подобрел и обещал выполнить просьбу блогера.

Артем Калайджян окончательно обнаглел и стал примеривать на себя роль начальника ГАИ. Вот тут Кадыров вмешался.

"Ну, ну брат, нельзя так наглеть", — сказал Кадыров и по-отечески похлопал блогера по плечу.

Тот мигом исправился и начал отшучиваться.

Это не первый опыт съёмок Кадырова в юмористических видео. Раньше глава Чечни уже снимался в вайнах вместе с Instagram-блогерами Амираном Сардаровым и Михаилом Литвиным. Кроме того, Кадыров дружит с Тимати. В августе политик поздравил рэпера с Днём рождения в своём Instagram.