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Актриса Екатерина Копанова с мужем отпраздновали шёлковую свадьбу

Хоть кто-то не разводится. Крепкая семья актрисы восхищает поклонников Екатерины Копановой.

Актриса Екатерина Копанова с мужем отпраздновали шёлковую свадьбу

Милая рыженькая актриса, которой чаще всего достаются роли очаровательных простушек, являет собой пример счастливой семейной жизни.

Интернет-пользователи выделяют Екатерину, брак которой проверен временем, среди прочих представительниц актерской профессии, которым не удается долго быть с одним мужчиной.

На фоне постоянных разводов и скандалов подписчики Екатерины Копановой с уважением смотрят на женщину, умеющую совмещать актёрскую профессию, материнство и супружеские отношения.

Екатерина, известная по фильмам "В ожидании чуда", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Крем", "Кровавая барыня" с мужем Павлом Палкиным воспитывают четырех детей.

"Катюша, поздравляем вас! Любите, цените друг друга ещё долгие и долгие годы", — пишут актрисе поздравления подписчики.

 

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