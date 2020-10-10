Актриса Екатерина Копанова с мужем отпраздновали шёлковую свадьбу

Хоть кто-то не разводится. Крепкая семья актрисы восхищает поклонников Екатерины Копановой.

Милая рыженькая актриса, которой чаще всего достаются роли очаровательных простушек, являет собой пример счастливой семейной жизни.

Интернет-пользователи выделяют Екатерину, брак которой проверен временем, среди прочих представительниц актерской профессии, которым не удается долго быть с одним мужчиной.

На фоне постоянных разводов и скандалов подписчики Екатерины Копановой с уважением смотрят на женщину, умеющую совмещать актёрскую профессию, материнство и супружеские отношения.

Екатерина, известная по фильмам "В ожидании чуда", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Крем", "Кровавая барыня" с мужем Павлом Палкиным воспитывают четырех детей.