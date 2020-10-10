Хоть кто-то не разводится. Крепкая семья актрисы восхищает поклонников Екатерины Копановой.
Милая рыженькая актриса, которой чаще всего достаются роли очаровательных простушек, являет собой пример счастливой семейной жизни.
Интернет-пользователи выделяют Екатерину, брак которой проверен временем, среди прочих представительниц актерской профессии, которым не удается долго быть с одним мужчиной.
На фоне постоянных разводов и скандалов подписчики Екатерины Копановой с уважением смотрят на женщину, умеющую совмещать актёрскую профессию, материнство и супружеские отношения.
Екатерина, известная по фильмам "В ожидании чуда", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Крем", "Кровавая барыня" с мужем Павлом Палкиным воспитывают четырех детей.
"Катюша, поздравляем вас! Любите, цените друг друга ещё долгие и долгие годы", — пишут актрисе поздравления подписчики.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.