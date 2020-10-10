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Подписчики обвинили Айзу Анохину в том, что её пост проплачен Кремлём

На страничке ведущей разразился жаркий спор.

Подписчики обвинили Айзу Анохину в том, что её пост проплачен Кремлём

Ведущая шоу "Любовь на выживание" опубликовала свою точку зрения на инцидент с отравлением Навального. Айза привела свои аргументы в пользу того, что происшествие представляется ей сомнительным. Её также возмутило самомнение Алексея Навального.

"Столько самомнения, что это, несомненно, "Новичок" и, несомненно, сам президент или директор ФСБ. А между тем, следователи посмотрели все камеры и никакой бутылки у той скрывшейся девушки не было, она её купила уже в чистой зоне после досмотра, в багаже также ничего не было. Откуда взялась эта бутылка? Почему только бутылка?

Я вот вспоминаю Лондон. Там с этим ядом люди облачались в костюмы химзащиты, а тут, значит, просто типа провезла в другую страну. Как-то странно", — написала Айза в своём блоге.

Подписчики не простили ведущей такой точки зрения. Они предположили, что пост был проплачен Кремлём.

Дальше началась взаимная перебранка Анохиной с людьми, которые угрожали ей отпиской от её "Инстаграма". Девушка была возмущена тем, что не имеет права высказывать свои мысли на личной страничке в социальной сети. Также она пренебрежительно назвала хейтеров "политологами".

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