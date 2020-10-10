Андрей Норкин сообщил о радостном событии в своём Instagram.
"А вот и внучка родилась!" — написал журналист под картинкой с цветами и девочкой.
Несколько месяцев назад шоумен овдовел. Горе утраты ему помогает пережить дочь Александра, у которой подрастает сын Дмитрий. Теперь у Андрея Норкина появилась ещё и внучка.
Подписчики журналиста не поскупились на самые добрые пожелания в адрес новорождённой девочки, имя которой семья пока держит в секрете.
"Человек пришёл в наш мир! Пусть он будет для малышки светлым, добрым, радостным! Примите самые искренние поздравления!" — пишут доброжелательные интернет-пользователи под постом, возвещающим о пополнении семейства.
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Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.