Телеведущий Андрей Норкин стал дедушкой во второй раз

Андрей Норкин сообщил о радостном событии в своём Instagram.

"А вот и внучка родилась!" — написал журналист под картинкой с цветами и девочкой.

Несколько месяцев назад шоумен овдовел. Горе утраты ему помогает пережить дочь Александра, у которой подрастает сын Дмитрий. Теперь у Андрея Норкина появилась ещё и внучка.

Подписчики журналиста не поскупились на самые добрые пожелания в адрес новорождённой девочки, имя которой семья пока держит в секрете.

"Человек пришёл в наш мир! Пусть он будет для малышки светлым, добрым, радостным! Примите самые искренние поздравления!" — пишут доброжелательные интернет-пользователи под постом, возвещающим о пополнении семейства.