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Гарик Харламов видит во всех девушках Кристину Асмус

Харламов сделал свой развод с Кристиной Асмус главной темой нового выпуска Comedy Club.

Гарик Харламов видит во всех девушках Кристину Асмус

Гарик Харламов, которому прочили роль жениха в шоу "Холостяк" устроил аналоговое шоу со своим участием. В новом выпуске Comedy Club Харламов примерил на себя роль "Холостяка". Пародию на популярную передачу он назвал "Харластяк".

Сюжет его пародийного шоу был довольно остроумен. Гарик не побоялся сделать предметом шуток его расставание с Кристиной Асмус.

В ходе юмористического представления Харламов встречался с разными девушками, которые старались заслужить вожделенную розу от холостяка. Юморист одну за другой отвергает предлагаемых ему невест. Поводом для неприятия женщин становились малейшие намёки на схожесть с его бывшей женой.

Первую девушку он отверг, так как её звали Кристина, вторая не понравилась ему, так как является актрисой, третья собирается стать врачом, а сейчас интерн.

В конце концов Харламову подобрали пару. Чтобы девушка никак не ассоциировалась у Харламова с Асмус, она оказалась усатая.

 

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