Сергей Шнуров сравнил Машу Распутину и Уитни Хьюстон

Шнуров не только высоко оценил творчество Маши Распутиной, но и восхитился её бойцовскими качествами.

Поводом вспомнить звезду российской эстрады Машу Распутину стало выступление Алины Виардо из Пскова на шоу "Голос".

К исполнительнице никто из членов жюри не повернулся. Потом, когда стали обсуждать вокальный номер, Валерий Сюткин сравнил пение Алины с "раскрывающейся" манерой исполнения Распутиной.

Это сравнение пришлось не по душе Шнурову, который разразился длинной речью в защиту Распутиной.