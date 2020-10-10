Шнуров не только высоко оценил творчество Маши Распутиной, но и восхитился её бойцовскими качествами.
Поводом вспомнить звезду российской эстрады Машу Распутину стало выступление Алины Виардо из Пскова на шоу "Голос".
К исполнительнице никто из членов жюри не повернулся. Потом, когда стали обсуждать вокальный номер, Валерий Сюткин сравнил пение Алины с "раскрывающейся" манерой исполнения Распутиной.
Это сравнение пришлось не по душе Шнурову, который разразился длинной речью в защиту Распутиной.
"Если бы в финале прозвучала Маша Распутина, — я бы обязательно повернулся. Но её не было. Маша Распутина — великий исполнитель. Уитни Хьюстон вообще в подметки не годится Машке Распутиной! Вы представьте, если бы они вместе сошлись в бое в грязи. Вот, кто кого? Маша её просто разорвет в клочья!" — сказал в порыве вдохновения Шнуров.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.