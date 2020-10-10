Рыжий из "Иванушек" выложил трогательное видео, которое он снял в Православном храме в Астане.
Исполнитель спонтанно снял забавное видео, на котором его приняли за сына Кристины Орбакайте.
Милая бабулечка подошла во время богослужения к Андрею и поинтересовалась, из Москвы ли он. Как только она услышала утвердительный ответ, женщина сразу же предположила, что перед ней внук Аллы Пугачёвой.
Григорьев-Аполлонов по-доброму отнесся к заблуждению бабушки и пошутил, что он внук Аллы Борисовны. Старушка очень обрадовалась, однако Андрей не стал дальше водить за нос престарелую женщину и признался, что участник группы "Иванушки". Артист перекрестил бабушку, а та попросила разрешение обнять звезду экрана.
"Три года назад было дело. В самом большом православном храме Евразии в Астане! Милейшая бабуля! Дай Бог ей здоровья!" — написал рыжий "Иванушка" в своём Instagram.
Видео растрогало до слёз подписчиков певца. Кадры интернет-пользователи назвали "антигламурным противоядием" и "постом душевности".
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.