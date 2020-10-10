Тимати и Егор Крид устроили "хайп-батл" в Сети

Тимати принял вызов Крида, который "берега попутал".

Конфликт двух экс-участников лейбла Black Star начался с поста Егора Крида, который обвинил Тимати в том, что он повторяет за ним каждый шаг — уход из проекта, съёмки с Моргеншерном и, наконец, участие в шоу "Холостяк".

Бывший продюсер Егора Тимур Юнусов не стерпел оскорбления, назвал Крида сладким мальчиком и угрожающе спросил, готов ли тот к конфликту.

На этом перепалка двух бывших звёзд Black Star не закончилась. Тимати скоро опубликовал вызывающий пост.

"Я мог бы написать, что это будет самый крутой сезон в истории проекта, но, боюсь, где-то дома одиноко всплакнёт Егор Крид", — написал рэпер и дал ссылку на аккаунт Крида. "Оборачиваюсь, чтоб ты сзади не подкрался. Тим, а ты сам когда последний раз выходил на улицу без 4-х, 2-х метровых телохранителей?" — съязвил в ответ Крид. "Скоро узнаешь", — стал угрожать Тимати.

Часть интернет-пользователей поддерживает в конфликте Юнусова, другая подбадривает Крида, а третья уверена, что шоумены затеяли перепалку ради хайпа, желая подогреть интерес к будущему шоу "Холостяк".