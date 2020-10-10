Заяц в новых сериях "Ну, погоди!" будет разговаривать голосом известного телеведущего Дмитрия Хрусталёва.

Об этом рассказали в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"Заяц в нашем мультфильме — не менее колоритный персонаж, чем Волк. По своему образу он современная версия "мальчика-хорошиста": занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни, любит учиться всему новому, может предугадать ситуацию наперед, и тем самым обхитрить Волка.

И мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения — Дмитрия Хрусталёва. На наш взгляд, это очень гармоничный тандем", — пояснила генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.