В Сети сравнили фотографии эпатажного рэпера и не менее эпатажного историка моды.
Интернет-пользователи сделали забавное открытие. Моргенштерн поразительно похож на молодого Александра Васильева.
Фотографию эксцентричного ведущего "Модного приговора" в молодости чуть было не перепутали со снимком рэпера Моргенштерна. В интернете тут же начали делать невероятные предположения по поводу родства двух медийных личностей.
Действительно, сходство юного Васильева и Алишера Моргенштерна налицо. В Сети не отказали себе в удовольствии обсудить эту тему.
"Твои рваные джинсы и монгольские скулы. Не иначе как внебрачный сын".
"Копия! может Васильев его отец?"
"Зато мы теперь знаем, как будет выглядеть Моргенштерн лет через 25", — острят интернет-пользователи.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.