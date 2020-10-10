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Эти монгольские скулы. Моргенштерн внебрачный сын Александра Васильева?

В Сети сравнили фотографии эпатажного рэпера и не менее эпатажного историка моды.

Интернет-пользователи сделали забавное открытие. Моргенштерн поразительно похож на молодого Александра Васильева.

Фотографию эксцентричного ведущего "Модного приговора" в молодости чуть было не перепутали со снимком рэпера Моргенштерна. В интернете тут же начали делать невероятные предположения по поводу родства двух медийных личностей.

Действительно, сходство юного Васильева и Алишера Моргенштерна налицо. В Сети не отказали себе в удовольствии обсудить эту тему. 

"Твои рваные джинсы и монгольские скулы. Не иначе как внебрачный сын".

"Копия! может Васильев его отец?"

"Зато мы теперь знаем, как будет выглядеть Моргенштерн лет через 25", — острят интернет-пользователи.

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