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Два месяца тишина. Поклонники беспокоятся о Марине Хлебниковой

Исполнительница хитов "Дожди" "Какао-какао", "Чашка кофею" уже 10 недель не откликается на призывы фанатов.

Два месяца тишина. Поклонники беспокоятся о Марине Хлебниковой

Когда звёзды пропадают из поля зрения, общественность начинает предполагать самое страшное.

В случае с Мариной Хлебниковой беспокойство публики подстёгивает тот факт, что певица страдает неизлечимой болезнью.

Марина заметно похудела, что свидетельствует о серьёзных проблемах со здоровьем, о которых певица сама рассказывала не раз.

Трагические события, связанные со смертью супруга певицы Антона Логинова, вызывают особенное сочувствие подписчиков.

Любителей творчества Хлебниковой обнадежило то, что исполнительница выпустила ремикс на песню "Чашка кофею", а также дала интервью ежегодному журналу "Москвич mag".

Затем активность на страничке Instagram звезды 90-х свелась к нулю.

Тщетно поклонники взывают к своему кумиру.

"Марина, выйдите на связь! Мы переживаем", — пишут в замершем аккаунте певицы её фанаты.

"Марина, вы прекрасны, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Всего вам наилучшего!" — не скупятся на добрые слова подписчики.

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