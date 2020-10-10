NILETTO отказался сотрудничать с Алёной Апиной

Певица приняла участие в Youtube-шоу "Музыкалити", где рассказала о неприятном инциденте, который произошёл у нее с исполнителем NILETTO (настоящее имя Данил Прытков).

Молодые звёзды, похоже, пренебрежительно относятся к своим старшим коллегам по творческому цеху.

На предложение Апиной о сотрудничестве Данил ответил довольно бесцеремонно.

Актриса рассказала, что ей нравилось творчество восходящей звезды, однако после разговора с Даниилом Прытковом звезде 90-х молодой певец разонравился.

"Я подошла и говорю: "Ты такой молодец, давай что-то сделаем вместе?". Он отвечает: "А мне это зачем?". И я как-то расстроилась, поняла, что и мне это не за чем. Теперь его треки мне уже не так нравятся", — рассказала исполнительница.

Интернет-пользователи предположили, что Прытков возможно просто не узнал исполнительницу таких хитов, как "Электричка", "Лёха", "Ксюша" и др.