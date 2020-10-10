Актёр Дмитрий Шаракоис попал в больницу из-за ужасной головной боли, а также сильных пульсаций в сердце и голове.
Артист испугался, что у него инсульт или инфаркт. Британские медики проверили Шаракоиса и не выявили никаких нарушений. Они настаивают на дополнительных исследованиях.
"Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", — пояснил актёр.
Напомним, Шаракоис переехал в Лондон, поскольку не смог найти себе работу после съёмок в сериале "Интерны".
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