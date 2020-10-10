Актёра из "Интернов" срочно госпитализировали в Лондоне

Актёр Дмитрий Шаракоис попал в больницу из-за ужасной головной боли, а также сильных пульсаций в сердце и голове.

Артист испугался, что у него инсульт или инфаркт. Британские медики проверили Шаракоиса и не выявили никаких нарушений. Они настаивают на дополнительных исследованиях.

"Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", — пояснил актёр.

Напомним, Шаракоис переехал в Лондон, поскольку не смог найти себе работу после съёмок в сериале "Интерны".