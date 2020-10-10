Шукшина рассказала, как участники ток-шоу зарабатывают на скандалах

Мария Шукшина, семья которой стала объектом обсуждения на всевозможных ток-шоу, уличила шоуменов в продажности.

Мария Шукшина в очередной раз выступила за введение интеллектуально-духовной цензуры на телевидении.

Актриса призвала не верить участникам ток-шоу, так как они получают за участие в подобных мероприятиях огромные гонорары. Плятят, по словам Шукшиной, всем — экспертам, массовке, гостям. Мария отметила, что так как многие артисты сидят без работы, единственным их заработком стали скандальные выступления на ток-шоу.

"Я знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдет?" — сказала Мария.

Шукшина, которая одна пытается противостоять всей телевизионной грязи, рассуждает на тему соотношения хороших и плохих передач на ТВ.

"Если не нравится вам слово "цензура", ну хотя бы дайте нам альтернативное телевидение на тех же федеральных каналах. Просто хотя бы 50 на 50 контент наряду с негативом вот этим вот, пошлым, безнравственным, ссорами, клеветой, дрязгами, вот этими жуткими семейными разборками", — выразила свое мнение актриса.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Мария Шукшина не взяла с собой на могилу отца ни мать, ни сестру.