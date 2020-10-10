У Леры Кудрявцевой сдали нервы

На замедленных кадрах грустная и заплаканная Лера Кудрявцева в эмоциональном бессилии падает на кровать.

Интернет-пользователи отметили, что у Леры даже грустить получается красиво. Приступ меланхолии телеведущая оформила весьма художественно. В мини-клипе звучит проникновенная песня NILETTO "В мире людей", в которой есть такие слова: "Если на все 100 спрятаться под стол, то все эти люди забудут голос твой".

"Люди! Вы — звери!" — подписала она Instagram-видео. "Лера, кто вас обидел? Такая красотка! Не грустите", — интересовались сочувствующие. "Просто устала… Что-то навалилось за эти дни все подряд… Всё, сил нет, нервы не выдерживают", — ответила Лера на встревоженные вопросы подписчиков.

Кудрявцеву вывели из состояния душевного равновесия навалившиеся проблемы. В Сети предположили, что измотали ведущую судебные тяжбы с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, который обвиняет Леру в невероятных вещах.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Андрей Разин набросился с обвинениями на Кудрявцеву, не выбирая слов и выражений.