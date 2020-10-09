Молодая жена Евгений Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram ответила на различные вопросы подписчиков.
Один из пользователей спросил в Брухуновой, планируется ли в их семье пополнение.
"На всё воля божья", — ответила Татьяна.
Также поклонников интересует вопрос о том, какую профессию Брухунова выбрала для своего ребёнка. Татьяна заявила, что её сын сделает свой выбор самостоятельно.
Больше всего жену юмориста возмутил вопрос о том, произошли ли какие-либо изменения в её жизненных принципах после появления Вагана.
Она подчеркнула, что рождение ребёнка является подарком небес.
Ранее "Правда. Ру" писала о том, что Татьяна Брухунова после родов придерживается "особой диеты". Она позволяет себе есть всё, что угодно, однако делает это в первой половине дня. Также она объяснила, почему не кормит сына грудью.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что во время избирательной кампании в Госдуму в следующем году все будут против возглавляемой им партии.