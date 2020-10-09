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Татьяна Брухунова не исключает рождение дочери от Петросяна

Молодая жена Евгений Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram ответила на различные вопросы подписчиков.

Татьяна Брухунова не исключает рождение дочери от Петросяна

Один из пользователей спросил в Брухуновой, планируется ли в их семье пополнение.

"На всё воля божья", — ответила Татьяна.

Также поклонников интересует вопрос о том, какую профессию Брухунова выбрала для своего ребёнка. Татьяна заявила, что её сын сделает свой выбор самостоятельно.

Больше всего жену юмориста возмутил вопрос о том, произошли ли какие-либо изменения в её жизненных принципах после появления Вагана.

Она подчеркнула, что рождение ребёнка является подарком небес.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что Татьяна Брухунова после родов придерживается "особой диеты". Она позволяет себе есть всё, что угодно, однако делает это в первой половине дня. Также она объяснила, почему не кормит сына грудью.

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