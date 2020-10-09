Валерия и Пригожин добровольно самоизолировались

Певица и продюсер решили, что здоровье дороже.

Певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным решили не рисковать здоровьем и ушли на карантин. Такое решение супругов продиктовано тем, что число выявленных случаев коронавируса стремительно растёт.

Для собственной безопасности звёздная пара отменила все выходы в свет.

"Мы никуда не ходим. Закрываемся на карантин", — заявил продюсер.

Интрнет-пользователи предполагают, что самоизоляция представителей шоу-бизнеса связана с тем, что одна за другой звёзды эстрады объявляют о том, что заболели коронавирусом.