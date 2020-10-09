На страничке Instagram Гарика Харламова разразились споры.
Под постом, в котором Гарик умиляется остроумию своей маленькой дочки, подписчики артиста впервые задумались над тем, как по-настоящему зовут их кумира.
Дочка Харламова Настя придумала шутку про отца: "Сколько папу не корми, он всё равно на кухню смотрит". Гарик обратился к ребёнку по имени отчеству — Анастасия Игоревна. Вот тут и начались многочисленные недоумения.
"Почему Игоревна? Или это не его дочь? Я запутался. Распутайте меня", — вопрошают те, кто не в теме.
"Эдуардовна она — Анастасия Эдуардовна!" — пишут поклонники Эдуарда Сурового.
"Анастасия Гариковна Бульдоговна?" — каламбурят другие.
"Харласмус", — назвали дочку Харламова и Асмус остроумные подписчики.
"Я в шоке! Гарик, теперь вы должны сделать чистосердечное признание, что вы на самом деле Ииигорь. Я смотрю, тут для многих открытие", — пишут самые осведомлённые интернет-пользователи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.