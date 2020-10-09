Эксцентричная актриса опубликовала фото в маске, где от её волос почти не осталось и следа.
Ирина Горбачёва не впервые проделывает подобные фокусы со своей внешностью. Да и поклонники актрисы давно привыкли к тому, что она всегда ходит с короткой стрижкой.
Её мальчишеский образ подписчики восприняли благосклонно, отмечая, что это именно тот редкий случай, когда отсутствие длинных волос идёт женщине.
Свою новую стрижку Горбачёва решила испытать на режиссёре Эдуарде Оганесяне. Актриса выложила видео, на котором он пугается обритую Ирину, потом оправляется от шока, вежливо говорит комплимент и спасается от Горбачёвой бегством.
"Вам идёт! Мне кажется, такую стрижку в глубине души мечтает попробовать каждая женщина", — пишут поклонники актрисы.
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Смотрела «архивы» и вот)) Эдик!)) ты первый кто увидел меня лысой!)) @bubunya ну и спасибо за поддержку! Это очень важно! «Ничего не бойся! Я с тобой».... а особо тревожным))) у меня был такоооой герпес на губах, что его только маской))) в Гонконге за своего🤍💨
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