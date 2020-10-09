Актриса Ирина Горбачёва обрилась "под ноль"

Эксцентричная актриса опубликовала фото в маске, где от её волос почти не осталось и следа.

Ирина Горбачёва не впервые проделывает подобные фокусы со своей внешностью. Да и поклонники актрисы давно привыкли к тому, что она всегда ходит с короткой стрижкой.

Её мальчишеский образ подписчики восприняли благосклонно, отмечая, что это именно тот редкий случай, когда отсутствие длинных волос идёт женщине.

Свою новую стрижку Горбачёва решила испытать на режиссёре Эдуарде Оганесяне. Актриса выложила видео, на котором он пугается обритую Ирину, потом оправляется от шока, вежливо говорит комплимент и спасается от Горбачёвой бегством.