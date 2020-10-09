Марина Дюжева рассказала о настоящей любви и поразительных совпадениях

Актриса Марина Дюжева празднует 65-летний юбилей

На счету актрисы десятки ролей в кино и театре. Её полюбили за роли таких фильмах, как "По семейным обстоятельствам", "Покровские ворота" и др.

Голосом Дюжевой говорят герои сериала "Элен и ребята", множество мультипликационных персонажей, фильмов и шоу, таких как "Ключи от форта Боярд".

Марина Дюжева отличалась застенчивым характером, поэтому долго ждала появление на горизонте возлюбленного. Актриса вышла замуж за дипломата Николая Дюжева, однако брак распался через три года. От мужа Марине досталась только фамилия.

Второй брак сложился удачно. Актриса вышла замуж за каскадера Юрия Гейко, от которого Марина родила двух сыновей — Михаила и Григория. Супруги до сих пор вместе и счастливы.

В том, что Юрий послан ей самой судьбой, Дюжева уверена, так как с мужем её связывают удивительные совпадения.

День рождения матери супруга совпал с днём рождения Марины. Отцы Марины и Юрия тоже родились в один день. День свадьбы актрисы и каскадёра тоже совпал с таким же знаменательным днём в жизни родителей Юрия. Совпадения на этом не закончились. Первенец Миша родился в день рождения её отца. Второй сын Гриша появился в один день с Мариной Дюжевой.