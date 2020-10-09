Мужчина премиум класса. Поклонники Брэда Питта замечают, как артист молодеет.
По мнению фанатов короля Голливуда, любовь к модели Николь Потуральски положительно сказывается на внешнем виде 56-летнего Брэда Питта.
Новые фотографии самого красивого мужчины мира очень понравились поклонникам артиста. Кадры были сделаны в рамках рекламной фотосессии для компании Brioni, производящей одежду премиум класса.
Все сошлись во мнении, что Питт с возрастном становится только лучше.
"Такой трюк действует только с мужчинами. Женщинам за 50 трудно удерживать свой шарм. А Бред Питт — лучший пример того, как нужно стареть красиво", — высказывают своё мнение интернет-пользователи.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.