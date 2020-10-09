Брэд Питт помолодел от любви

Мужчина премиум класса. Поклонники Брэда Питта замечают, как артист молодеет.

По мнению фанатов короля Голливуда, любовь к модели Николь Потуральски положительно сказывается на внешнем виде 56-летнего Брэда Питта.

Новые фотографии самого красивого мужчины мира очень понравились поклонникам артиста. Кадры были сделаны в рамках рекламной фотосессии для компании Brioni, производящей одежду премиум класса.

Все сошлись во мнении, что Питт с возрастном становится только лучше.