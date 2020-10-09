Поводом для слухов о внебрачном сыне Крутого стал уклончивый ответ композитора, которому показали одну из фотографий его большой семьи.
На снимке композитор был запечатлён с двумя своими дочерьми от разных браков, Викторией и Александрой, и сыном Николаем. На фото заметили ещё одного молодого человека, внешне очень похожего на Игоря Крутого.
Когда известного продюсера спросили о личности неизвестного, тот предпочёл ничего не отвечать, сказал только, что это просто человек.
Одна из дочерей Крутого поздравила отца с днём рождения, выложив в сеть именно эту фотографию.
"Мы поздравляем нашего папу с днём рождения", — гласила подпись под снимком.
Скрытность композитора, который не пожелал раскрывать личность человека, который запечатлён вместе со всеми его детьми, послужила поводом для разных предположений.
Одна из догадок говорит о том, что на фото его сын, которого он по каким-то причинам скрывает от общественности.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.