Бойфренд играл марш Мендельсона, а Волочкова слушала сидя на шпагате

Волочкова намекнула на скорую свадьбу с любимым человеком.

Анастасия взяла себе за правило каждый день показывать "фрагмент" своего возлюбленного. На этот раз взору подписчиков балерины предстало удивительное зрелище.

Жених в красном капюшоне играл на фортепьяно "Свадебный марш", а Волочкова слушала мелодию сидя на шпагате.

"Свадебный марш" руками любимого", — подписала видео любительница интриговать публику.

Видеоролик подписчики Волочковой расценили как репетицию будущей свадьбы танцовщицы и её таинственного возлюбленного.