Волочкова намекнула на скорую свадьбу с любимым человеком.
Анастасия взяла себе за правило каждый день показывать "фрагмент" своего возлюбленного. На этот раз взору подписчиков балерины предстало удивительное зрелище.
Жених в красном капюшоне играл на фортепьяно "Свадебный марш", а Волочкова слушала мелодию сидя на шпагате.
"Свадебный марш" руками любимого", — подписала видео любительница интриговать публику.
Видеоролик подписчики Волочковой расценили как репетицию будущей свадьбы танцовщицы и её таинственного возлюбленного.
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"Свадебный марш" руками любимого❤️ 😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #любовь #свадьба #свадебныймарш
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