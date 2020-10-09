Автор шоу "Дом-2" обвинила Собчак, что та разрушила её брак

Дети жестоки с котами, а девушки безжалостны к жёнам. Михайловская рассказала, как Собчак разрушила её семью.

Экс-продюсер "Дома-2" Василина Михайловская считает, что не Ксении Собчак следует выражать сочувствие Наташе Королёвой, так как у неё самой рыльце в пушку.

Михайловская рассказала, что амбициозная блондинка соблазняла её супруга, генпродюсера "телестройки" Алексея Михайловского.

Такие признания Василина решила сделать после того, как увидела, что Собчак выступает в роли "жилетки" для обманутой Наташи Королёвой. Михайловская уверена, что выбор персоны для того, чтобы излить свою душу, был сделан Королёвой очень неудачно.

По словам создательницы "телестройки", Собчак двигали только карьеристские мотивы. Она, по уверению Михайловской, находила влиятельного "самца" и пользовалась его покровительством. Василина убеждена, что именно её муж превратил Собчак из тусовщицы в медийную личность.