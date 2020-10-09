Певица Слава возмутилась нечестным пиаром своих коллег

Певица раскритиковала коллег по творческому цеху за нечестные правила игры.

Певица Слава возмущена тем, что звёзды позволяют себе применять "грязные приёмчики", для создания шумихи вокруг своих имён. В таких нечестных правилах Слава уличила Тарзана и Королёву.

Также под подозрение попал Тимати. Певица высказала всё, что об этом думает, под новостью, в которой предположили, что расставание с Решетовой было нужно для участия рэпера в шоу "Холостяк".