Певица раскритиковала коллег по творческому цеху за нечестные правила игры.
Певица Слава возмущена тем, что звёзды позволяют себе применять "грязные приёмчики", для создания шумихи вокруг своих имён. В таких нечестных правилах Слава уличила Тарзана и Королёву.
Также под подозрение попал Тимати. Певица высказала всё, что об этом думает, под новостью, в которой предположили, что расставание с Решетовой было нужно для участия рэпера в шоу "Холостяк".
"Как же надоело это вранье. Дурят простым людям головы. Одни детей для пиара рожают, другие измены выдумывают ради тура или продвижения альбома, третьи типа расстаются с любимым человеком ради того же пиара. Мир сошел с ума. Неужели артист не может зарабатывать честным творчеством, а не лживым пиаром?!" — выразила своё негодование певица.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.