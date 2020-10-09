Шоу-бизнес — как повторение. Тимати копирует все, что делает Егор Крид.
26-летний исполнитель Егор Крид отреагировал на известие о том, что Тимати станет героем нового сезона шоу "Холостяк".
Крид посчитал, что Тимур Юнусов пытается копировать всё, что он делает.
"Найс Copy-Paste. Ушёл из Блэк Стар, записал фит с Моргенштерном и пошёл на шоу "Холостяк". Что дальше, Тимати? PS: хоть имя не забрал", — поиронизировал над своим бывшим наставником по проекту Black Star Егор Крид.
Интернет-пользователей позабивили такие наблюдения. Они согласились, что Тимати действительно идет по тому же пути, что и Крид.
Рэпер был уязвлён подобными высказываниями в свой адрес и бросил Егору вызов.
"Дальше нас ждёт конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?" — ответил Егору Тимур Юнусов
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