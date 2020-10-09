Подписчики хотят знать, кто или что снится Вере Брежневой

Поклонники Веры Брежневой, которая заинтриговала фанатов загадочным постом, сравнили её с элитным вином.

Певица украинского происхождения опубликовала красивый снимок у бассейна. Вера облокотилась на борт искусственного водоёма. Популярная исполнительница одета в черный купальник, на глазах у неё солнцезащитные очки.

"Он был мой самый сладкий сон…" — написала Брежнева под фотографией, чем привела подписчиков в недоумение.

Впрочем, красота и обаяние певицы перетянули внимание на себя. Интрига отошла на второй план, так как поклонники поп-дивы стали тут же рассыпаться в комплиментах.

"Это ты мой сладкий сон", — пишут фанаты певицы. "Красунечка. Как элитное вино. Чем благодатнее атмосфера, тем ароматнее букет. Все в вашей натуре, дорогая!" — похвалили Брежневу любители её творчества.