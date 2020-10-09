Герой шоу "Холостяк" Антон Криворотов оказался неисправимым холостяком

Победительница шоу "Холостяк" рассталась со своим возлюбленным, за сердце которого она так долго боролась.

Пример кубинской модели Барбары Пино, которая прекратила отношения с вожделенным "холостяком", доказывает, что союзы, заключённые на ТВ-шоу, недолговечны.

Причиной разрыва красивой пары, по словам Барбары, стали банальные измены Антона Криворотова.

"Этого следовало ожидать. Парень почувствовал себя альфа-самцом в гареме. Его соблазняли 25 девушек одновременно, а одна надеется, что он будет принадлежать только ей", — прокомментировали расставание пары в Сети.

После того как влюбленных поздравили на телевизионном проекте, Барбара и Антон ещё повстречались некоторое время, однако до свадьбы дело не дошло. Антон Криворотов оказался неисправимым холостяком.