Победительница шоу "Холостяк" рассталась со своим возлюбленным, за сердце которого она так долго боролась.
Пример кубинской модели Барбары Пино, которая прекратила отношения с вожделенным "холостяком", доказывает, что союзы, заключённые на ТВ-шоу, недолговечны.
Причиной разрыва красивой пары, по словам Барбары, стали банальные измены Антона Криворотова.
"Этого следовало ожидать. Парень почувствовал себя альфа-самцом в гареме. Его соблазняли 25 девушек одновременно, а одна надеется, что он будет принадлежать только ей", — прокомментировали расставание пары в Сети.
После того как влюбленных поздравили на телевизионном проекте, Барбара и Антон ещё повстречались некоторое время, однако до свадьбы дело не дошло. Антон Криворотов оказался неисправимым холостяком.
"Что я могла на это ответить? Есть люди, для которых это норма. Он так и сказал мне: "То, что я делаю на стороне, тебя не должно касаться, главное, моё отношение к тебе. Какая разница, с кем я буду ещё спать, это просто секс. Мы полигамные хомосапиенсы, это природа", — рассказала Пино.
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