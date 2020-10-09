Титомир не понял троллинга и взбеленился на участников YouTube-шоу

Рэпер Богдан Титомир не понял правил игры юмористического шоу "Что было дальше?" и всерьёз разозлился на шутки комиков.

Приглашенный на YouTube-шоу "Что было дальше?" бывший участник группы "Кар-Мэн" не оценил остроумие ведущих и участников шоу, и вышел из себя.

По правилам, герой должен рассказывать продолжение некой истории, а ведущие должны всячески троллить и задевать того, кто говорит.

Богдану Титомиру показалось невежливым, что его перебивают. Кроме того, звезде старой школы шоу-бизнеса не понравились шутки, отпущенные в его адрес.

Бестактные юмористы говорили о том, что от рэпера пахнет потом, а его куртка больше подходит девочке-подростку. На такие выпады Титомир ответил довольно резко, обозвав сборище троллей козликами.