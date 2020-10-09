Рэпер Богдан Титомир не понял правил игры юмористического шоу "Что было дальше?" и всерьёз разозлился на шутки комиков.
Приглашенный на YouTube-шоу "Что было дальше?" бывший участник группы "Кар-Мэн" не оценил остроумие ведущих и участников шоу, и вышел из себя.
По правилам, герой должен рассказывать продолжение некой истории, а ведущие должны всячески троллить и задевать того, кто говорит.
Богдану Титомиру показалось невежливым, что его перебивают. Кроме того, звезде старой школы шоу-бизнеса не понравились шутки, отпущенные в его адрес.
Бестактные юмористы говорили о том, что от рэпера пахнет потом, а его куртка больше подходит девочке-подростку. На такие выпады Титомир ответил довольно резко, обозвав сборище троллей козликами.
"После просмотра выпуска с Богданом хочется вытереть экран антисептиком", — прокомментировали участники шоу поведение приглашенного гостя.
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