Подписчики не одобрили пластику Кати Варнавы

Подписчики гламурной звезды шоу Comedy Women лучше, чем хирурги разбираются в вопросах изменения внешности с помощью пластики.

От внимания поклонников Кати Варнавы не ускользнули изменения во внешности юмористки. Новое фото звезды шоу-бизнеса вызвало шквал обсуждений.

Варнава не была оригинальной и объектом вмешательства в свою внешность сделала губы.

"Как называется болезнь, когда девушки стремятся сделать свои губы необъятными", — комментируют снимок Варнавы интернет-пользователи.

Сторонники естественной красоты раскритиковали новый образ артистки.