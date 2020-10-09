Подписчики гламурной звезды шоу Comedy Women лучше, чем хирурги разбираются в вопросах изменения внешности с помощью пластики.
От внимания поклонников Кати Варнавы не ускользнули изменения во внешности юмористки. Новое фото звезды шоу-бизнеса вызвало шквал обсуждений.
Варнава не была оригинальной и объектом вмешательства в свою внешность сделала губы.
"Как называется болезнь, когда девушки стремятся сделать свои губы необъятными", — комментируют снимок Варнавы интернет-пользователи.
Сторонники естественной красоты раскритиковали новый образ артистки.
"Что с губами?! Рот повело, какая неприятность", — шутят подписчики.
"Все искусственное, вы уже не та Катерина, кто-то другой", — написали ценители природных данных.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.