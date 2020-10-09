Татьяна Овсиенко опровергла информацию об избиениях мужа и пристрастии к спиртному.
Слухи о том, что в жизни Овсиенко складывается всё очень плохо, уже несколько дней муссируются в СМИ.
Подруги и соседки певицы рассказывают страшные истории о жизни Овсиенко с мужем-рецидивистом.
Наконец, на связь с журналистами вышла сама Овсиенко, которая объяснила, что находится сейчас с мужем в Крыму и удивляется тому, что о ней пишут и говорят.
"Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую", — рассказала Татьяна.
Интернет-пользователи с недоверием отнеслись к словам певицы.
"Конечно она будет всё отрицать, ведь с ней её муженек, который диктует ей что делать и что говорить", — делают предположения подписчики.
"Сомнительный такой пиар, хотя, может, в шоу-бизнесе все средства хороши", — комментируют ситуацию в Сети.
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