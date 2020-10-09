Татьяна Овсиенко иронизирует по поводу слухов о своём алкоголизме

Татьяна Овсиенко опровергла информацию об избиениях мужа и пристрастии к спиртному.

Слухи о том, что в жизни Овсиенко складывается всё очень плохо, уже несколько дней муссируются в СМИ.

Подруги и соседки певицы рассказывают страшные истории о жизни Овсиенко с мужем-рецидивистом.

Наконец, на связь с журналистами вышла сама Овсиенко, которая объяснила, что находится сейчас с мужем в Крыму и удивляется тому, что о ней пишут и говорят.

"Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую", — рассказала Татьяна.

Интернет-пользователи с недоверием отнеслись к словам певицы.