Анастасия Шульженко обвинила Тарзана в избиении

Любовница Тарзана не оставляет в покое звёздную чету.

В одном из ток-шоу Шульженко показала видео, на котором она вешается на шею полуголому Сергею Глушко у его гримёрки.

Женщина признавалась в любви экс-любовнику, а тот как мог вырывался из объятий женщины, которая доставила ему столько хлопот. В какой-то момент разлучница вскрикнула, изображая падение. Глушко спасся бегством от настойчивой любовницы.

Записанный на видео инцидент Шульженко представила в качестве доказательств побоев Глушко. Анастасия уверяет, что получила черепно-мозговую травму. Женщина написала заявление в полицию на Сергея по факту избиения.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что таким образом Шульженко пытается добиться встречного иска, так как ранее Королёва обвинила любовницу мужа в том, что она украла из квартиры звёздной четы деньги и украшения.