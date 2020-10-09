В интернете упрекнули Дробыша в том, что ему грех жаловаться на жизнь

Жалоба Виктора Дробыша на бедственное положение деятелей шоу-бизнеса заставила любопытных поинтересоваться его доходами.

Ранее продюсер рассказал, что вынужден платить за "звёздный простой".

Стало известно, что бизнес продюсера приносит солидный доход. Дробыш руководит десятью разными фирмами, работающие в сфере радио, искусства, также на него зарегистрировано финансово-промышленная организация.

Самое прибыльное дело продюсера, которым он руководит в партнерстве с Константином Меладзе, приносит солидный доход. "Первое музыкальное издательство" в прошлом году принесло композитору 177 миллионов рублей.

Данная информация послужила поводом упрекнуть Дробыша в том, что ему грех жаловаться на жизнь.

Нашлись всё-таки люди, которые вошли в положение воротил шоу-бизнеса. Тем более, что дну из фирм продюсер действительно ликвидирует из-за нерентабельности.

"Так это же в прошлом году было! Он же говорит про нынешний год. Звёзды в простое — продюсеры в накладе. Дробыш не врет, хуже стали идти дела", — пишут интернет-пользователи. "Если доходы человека измерялись миллионами, а потом резко упали, это и есть бедственное положение. Зарабатывал 200 миллионов, а затем перестал грести бабло. Тут кто угодно запаникует", — размышляет публика в Сети. "Может скинемся бедствующим работникам шоу-бизнеса на жизнь? Не дадим пропасть людям", — острят в интернете.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Виктор Дробыш пожаловался на простой звёзд.